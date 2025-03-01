Грузинський боєць UFC зізнався, кого підтримав у суперечці між Зеленським та Трампом
- Грузинський боєць UFC Роман Долідзе розповів, кого підтримав у суперечці між Зеленським та Трампом.
- Роман Долідзе закінчив Одеську морську академію і виступає у середній вазі в UFC.
Роман Долідзе прокоментував зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Грузинський боєць UFC розповів, кого він підтримав у суперечці президента України та лідера Сполучених Штатів Америки.
28 лютого у Вашингтоні в Білому домі перед журналістами відбулись перемовини між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Подія завершилась конфліктом між очільниками країн, повідомляє 24 канал.
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Що сказав Долідзе
Роман Долідзе записав відеозвернення в інстаграмі з підтримкою Володимира Зеленського. Боєць розповів, що йому не все одно щодо долі України, адже він саме тут розпочинав спортивну кар'єру.
Я тільки закінчив дивитись зустріч Трампа та Зеленського – в мене немає слів. Ви знаєте, що моя кар'єра, моє життя, моє доросле професійне життя почалося в Україні. Я дуже переживаю через все, що відбувається у цій країні. Те, що я зараз, бачу залишає мене без слів. Сподіваюся, скоро це божевілля закінчиться,
– сказав Долідзе.
Зазначимо, що Роман Долідзе закінчив Одеську морську академію. Наразі грузинський боєць виступає у середній вазі в UFC.
Раніше тенісист Сергій Стаховський висловився стосовно зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Він нагадав американцям про Будапештський меморандум, що був підписаний у 1994 році.