Наразі Полісся займає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар. Як виявилося, "вовки" достойно відзначають своїх гравців за результативні дії.

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Мотиваційні гроші для футболістів

За інформацією Ігоря Бурбаса, за забитий гол у матчі гравець Полісся отримує 2 тисячі доларів, а за асист – 1000 доларів.

Таку ініціативу у клубі запровадили з приходом Імада Ашура до тренерського крісла.

Довідка. У поточному сезоні житомирці ще жодного разу не зазнали поразки.

Відзначимо, що два гравці "вовків" наразі входять до рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ сезону-2024/2025. Олександр Назаренко займає першу позицію, а Олексій Гуцуляк – другу.