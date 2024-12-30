У вересні 2024 року Ентоні Джошуа нокаутом програв Даніелю Дюбуа. Між боксерами мав відбутися реванш, однак травма Ей-Джея змінила ці плани, пише 24 канал з посиланням на iFL TV.

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Скільки боїв готовий провести Джошуа

Промоутер боксера сказав, що наступний бій буде в травні або червні. Сам боксер готовий в січні 2025 року відновити тренування.

На цей час у вас є бій Дюбуа проти Джозефа Паркера 22 лютого, і ви повинні побачити, що Ф'юрі хоче зробити. Ми не дуже поспішаємо. Ей Джей битиметься двічі у 2025 році. Один раз влітку і один раз взимку,

– сказав Хірн.

Він також розповів, що, якщо не вдасться організувати бій з Тайсоном Ф'юрі, то доведеться битися з кимось іншим.

"Я не можу говорити від імені Ей Джея, з ким він готовий битися, але те, що я знаю, це те, що він зосереджений на Деніелі Дюбуа або Тайсону Ф'юрі. Якщо він отримає бій з Ф'юрі, тоді він боксував практично з усіма представниками своєї епохи", – додав Едді Хірн.

Відзначимо, що після поразки у реванші від Олександра Усика з'явилися чутки, що "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа.