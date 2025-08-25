Олександр Усик відомий своїми досягненнями не лише у рингу. Український боксер часто опиняється у різномантних топах, які стосуються також фінансової складової.

Абсолютний чемпіон світу опинився у десятці найбагатших боксерів світу. "Король хевівейту" за останні поєдинки отримав чималі гонорари, повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Які статки в Усика?

За останній рік Олександр Усик двічі побився з Тайсоном Ф'юрі та провів реванш проти Даніеля Дюбуа. Український боксер отримав чималі гроші за три поєдинки із британськими боксерами.

Варто відзначити, що у списку найбагатших боксерів, окрім Усика, немає жодного представника України. Ні брати Кличко, ні Василь Ломаченко, ні Олександр Гвоздик не потрапили до рейтингу, хоча заробили не малі кошти за кар'єру.

Перше місце посів американський боксер Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів. Олександр Усик зайняв шосту сходинку – його статки оцінюються у 165 мільйонів доларів.



Рейтинг найбагатших боксерів:

Флойд Мейвейзер – 400 мільйонів доларів. Джордж Форман – 300 мільйонів доларів. Сауль Альварес – 200 мільйонів доларів. Менні Пак'яо – 220 мільйонів доларів Оскар Де Ла Хоя – 200 мільйонів доларів. Олександр Усик – 165 мільйонів доларів. Тайсон Ф'юрі – 146 мільйонів доларів. Леннокс Льюїс – 120 мільйонів доларів. Шугар Рей Леонард – 120 мільйонів доларів. Джейк Пол – 100 мільйонів доларів.

Раніше повідомляли про те, скільки зазнав поразок Олександр Усик за кар'єру в аматорському боксі. Український чемпіон провів 350 поєдинків у любительському рингу.