Чемпіонські мільйони: скільки заробив Віталій Кличко за свою боксерську кар’єру

Віталій Кличко пройшов шлях від маловідомого дебютанта до однієї з найвпливовіших фігур у професійному боксі. Його кар’єра охоплює гучні перемоги, рекордні гонорари та повернення.

Український боксер Віталій Кличко заробив за свою кар'єру космічну суму. Журналісти підрахували приблизний заробіток українського боксера, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".

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Скільки заробив Кличко

Кар'єру Віталія Кличка умовно можна поділити на два етапи.

Перший тривав з 1996 по 2004 рік під керівництвом німецької промоутерської компанії Universum Box Promotion. За цей період він провів десятки успішних боїв і заробив близько 14 мільйонів євро. У 2003 році, під час бою проти Леннокса Льюїса, Кличко заробив 1,4 мільйона доларів плюс прибуток із телетрансляцій. У 2004 році після перемоги над Коррі Сандерсом і завоювання титулу WBC його гонорари значно зросли. У 2005 році тендер на бій проти Хасіма Рахмана оцінив можливий гонорар Кличка у 7,8 мільйона доларів, але бій не відбувся через травму.

Після повернення на ринг у 2008 році, зокрема в бою проти Сема Пітера, де Пітер отримав 4,5 мільйона доларів, Кличко поділив прибутки через умови організації. У подальшій кар'єрі він провів ще 10 чемпіонських боїв, усі з яких виграв. Більшість боїв проходили в Європі, і кожен приносив Віталію від 5 до 8 мільйонів євро. Особливо знаковим став бій проти Томаша Адамека у 2011 році у Вроцлаві, коли місцева влада заплатила 2 мільйони євро за право проведення бою, який транслювався у 100 країнах.

Загалом, за свою боксерську кар'єру Віталій Кличко заробив щонайменше 60–80 мільйонів євро, враховуючи гонорари, прибутки з телетрансляцій та діяльність власної промоутерської компанії.

Відзначимо, що Віталій Кличко офіційно оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри в 2012 році. Його останній бій відбувся 9 вересня 2012 року, коли він переміг Мануеля Чарра в Москві.