Еліна Світоліна разом із Мартою Костюк дійшли до чвертьфіналу змагання категорії WTA1000. Завдяки цьому їм вдалось отримати більше 100 тисяч доларів.

У канадському Монреалі підходить до завершення престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць турніру на старт вийшли чотири представниці України, повідомляє 24 Канал.

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Скільки заробили українки?

Двом із них вдалось дійти аж до чвертьфіналу та заробити солідні гроші. Марта Костюк пройшла на своєму шляху непростих Вондроушову, Касаткіну та Кесслер, але за крок від 1/2 фіналу поступилась Рибакіній.

У свою чергу Світоліна вибила з турніру Рахімову, Калінскую та Анісімову. А ось здолати японку Наомі Осаку Еліні не вдалось. Тим не менш, завдяки проходу у чвертьфінал Костюк та Світоліна змогли виграти по 107 тисяч доларів.

На одну стадію раніше свій шлях завершила Даяна Ястремська. Одеситка програла тій самій суперниці, що і Марта Костюк, а саме – Олені Рибакіній з Казахстану.

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Виступ на турнірі у Монреалі приніс Даяні 56,7 тисячі доларів. Найменше ж на змаганні заробила Юлія Стародубцева – 33 тисячі. Дівчина дісталась 1/16 фіналу, поступившись Кларі Таусон.