Сотні тисяч доларів: дебют Світоліної та Монфіса в міксті дозволив їм добре заробити

Перед стартом основної сітки Відкритого чемпіонату США подружжя Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса взяло участь у змаганнях змішаних пар, які організатори перетворили фактично на шоу. Українка та француз вперше грали разом на офіційному турнірі, але одразу досягли півфіналу.

На шляху до можливого трофею їх зупинили швейцарка Белінда Бенчич і італієць Флавіо Коболлі. Втім навіть за потрапляння у топ-4 родина добряче поповнила сімейний бюджет, пише 24 Канал.

Скільки заробили Світоліна і Монфіс за мікст у Нью-Йорку

Експериментальний формат міксту на US Open супроводжувався непоганими призовими. Пара переможців – Кароліна Мухова та Якуб Меншик – отримали аж 1 мільйон доларів. Це можна порівняти з виплатами за перемогу на турнірі WTA 1000 в одиночному жіночому розряді.

Відповідно фіналістам і кривдникам Світоліної та Монфіса виплатили вдвічі менше, 500 тисяч в американській валюті. А українсько-французький тенісний та сімейний дует вже гарантував собі 250 тисяч – а попереду ще й виступи в одиночному розряді, де принаймні Еліна точно розраховує пройти досить далеко.

Скільки заробили Світоліна і Монфіс за всю кар'єру

Невідомо, які вдома у Еліни та Гаеля правила щодо сімейного бюджету, але фінансово Світоліна успішніша за свого чоловіка – принаймні на корті. Француз за професійну кар'єру, яка добігає завершення цього року, заробив приблизно 24 мільйони доларів. В українки – на понад 6 мільйонів більше.

Щоправда свого часу Світоліна говорила в інтерв'ю, що у Монфіса кращі умови рекламних контрактів. Тому хто в цій парі більший багатій – питання все ж не вирішене.