Інсайдер назвав суму, яку Жирона пропонувала Динамо за трансфер Шапаренка

Микола Шапаренко нещодавно продовжив контракт з Динамо. Проте цього міжсезоння футболіст "біло-синіх" міг покинути київський клуб.

27-річним півзахисником цікавілась іспанська Жирона. Інсайдер та блогер Ігор Бурбас назвав суму, яку каталонці пропонували Динамо за Шапаренка.

Читайте також У Динамо з'явився новий тренер

Які кошти пропонувала Жирона за Шапаренка?

За наявною інформацією, Динамо отримало від Жирони пропозицію у розмірі 2 мільйонів євро за трансфер Шапаренка. Сталося це перед тим, як футболіст продовжив контракт з київським клубом.

Жирона цього міжсезоння зверталась до Динамо, знаючи, що у Шапаренка залишається пів року контракту. І пропонувала вона Динамо за нього максимум 2 мільйони євро,

– розповів блогер.

Нагадаємо, що нова угода півзахисника з київським клубом розрахований на п'ять років. Нещодавно колишній тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо висловився про рішення Шапаренка продовжити контракт з Динамо.

Що відомо про Шапаренка у Динамо?