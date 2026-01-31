Інсайдер назвав суму, яку Жирона пропонувала Динамо за трансфер Шапаренка
- Іспанська Жирона планувала підписати Миколу Шапаренка цієї зими.
- Шапаренко нещодавно продовжив контракт з Динамо на п'ять років.
Микола Шапаренко нещодавно продовжив контракт з Динамо. Проте цього міжсезоння футболіст "біло-синіх" міг покинути київський клуб.
27-річним півзахисником цікавілась іспанська Жирона. Інсайдер та блогер Ігор Бурбас назвав суму, яку каталонці пропонували Динамо за Шапаренка.
Які кошти пропонувала Жирона за Шапаренка?
За наявною інформацією, Динамо отримало від Жирони пропозицію у розмірі 2 мільйонів євро за трансфер Шапаренка. Сталося це перед тим, як футболіст продовжив контракт з київським клубом.
Жирона цього міжсезоння зверталась до Динамо, знаючи, що у Шапаренка залишається пів року контракту. І пропонувала вона Динамо за нього максимум 2 мільйони євро,
– розповів блогер.
Нагадаємо, що нова угода півзахисника з київським клубом розрахований на п'ять років. Нещодавно колишній тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо висловився про рішення Шапаренка продовжити контракт з Динамо.
Що відомо про Шапаренка у Динамо?
З 2017 року Шапаренко виступає за дорослу команду Динамо. Всього у складі він зіграв у 230 матчах, у яких забив 31 гол та віддав 34 результативні передачі.
У поточному сезоні півзахисник провів за Динамо 22 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 2 забитих м'ячі та 6 асистів.
Разом з "біло-синіми" Микола двічі ставав чемпіоном України, вигравав два рази національний Кубок та є дворазовим володарем Суперкубка країни.