16 січня 2025, 17:57
Підручний та Мандзин на місці: склад збірної України на чоловічу естафету в Рупольдингу
Основні тези
- Чоловіча естафета з біатлону відбудеться в Рупольдингу 17 січня.
- Україну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.
У п'ятницю, 17 січня, відбудеться чоловіча естафета на етапі Кубка світу з біатлону. Його приймає німецьке місто Рупольдинг.
У цей день змагатимуться чоловіки. На старт вийдуть чотири представники збірної України, пише 24 канал з посиланням на Biathlonnews.
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Хто представлятиме Україну
Склад "синьо-жовтих" на естафету стане вже доволі звичним. Україну представлятиме чотири біатлоністи.
Склад збірної України на естефету:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Довідка. Чоловіча естафетна гонка у Рупольдингу розпочнеться о 15:20 за київським часом.
Відзначимо, що вже відбулися чоловіча та жіноча індивідуальні гонки, які українці провалили.