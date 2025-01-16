УКР РУС
16 січня 2025, 17:57
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Підручний та Мандзин на місці: склад збірної України на чоловічу естафету в Рупольдингу

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Чоловіча естафета з біатлону відбудеться в Рупольдингу 17 січня.
  • Україну представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

У п'ятницю, 17 січня, відбудеться чоловіча естафета на етапі Кубка світу з біатлону. Його приймає німецьке місто Рупольдинг.

У цей день змагатимуться чоловіки. На старт вийдуть чотири представники збірної України, пише 24 канал з посиланням на Biathlonnews.

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Хто представлятиме Україну

Склад "синьо-жовтих" на естафету стане вже доволі звичним. Україну представлятиме чотири біатлоністи. 

Склад збірної України на естефету:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Довідка. Чоловіча естафетна гонка у Рупольдингу розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Відзначимо, що вже відбулися чоловіча та жіноча індивідуальні гонки, які українці провалили. 