Збірна України виступить у жіночій спринтерській гонці на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.
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Склад збірної України на жіночий спринт
Збірну Україну на жіночому спринті в Ансі в межах 3-го етапу Кубка світу представлятимуть п'ять біатлоністок.
- Олександра Меркушина (1-й стартовий номер).
- Христина Дмитренко (53).
- Юлія Джима (63).
- Анна Кривонос (69).
- Лілія Стеблина (93).
Старт жіночого спринту заплановано на 15:20 за київським часом.