Збірна України виступить у жіночій спринтерській гонці на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

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Склад збірної України на жіночий спринт

Збірну Україну на жіночому спринті в Ансі в межах 3-го етапу Кубка світу представлятимуть п'ять біатлоністок.

Олександра Меркушина (1-й стартовий номер).

Христина Дмитренко (53).

Юлія Джима (63).

Анна Кривонос (69).

Лілія Стеблина (93).

Старт жіночого спринту заплановано на 15:20 за київським часом.