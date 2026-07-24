У Словаччині затримали Андрія Павелка, – ЗМІ

У Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України. Він тривалий час переховувався від правосуддя та перебував у міжнародному розшуку.

Низка українських ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишнього очільника ФФУ Андрія Павелка. За даними слідства, підозрюваний налагодив схему незаконного виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні йому комерційні структури. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Деталі справи

Для цього, за версією правоохоронців, укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які фактично не постачалися. Унаслідок цього Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що вже розпочали процедуру екстрадиції затриманого. До компетентних органів Словацької Республіки направлено лист про намір звернутися із запитом щодо видачі підозрюваного, а також про застосування до нього тимчасового арешту.

Що відомо про скандали з Павелком

На той момент, коли Павелко очолював УАФ, був затриманий за підозрою у корупційних правопорушеннях. Згодом він залишив посаду президента асоціації, а також вийшов із СІЗО під домашній арешт. Однак, за інформацією журналіста Костянтина Андріюка, Павелко згодом залишив територію України, попри дію запобіжного заходу.

За словами Андріюка, Офіс Генерального прокурора готував нову підозру колишньому очільнику УАФ у справі про ймовірне розкрадання коштів. Втім вручити її не вдалося, оскільки Павелко на той час уже перебував за межами країни.

Як стверджує журналіст, ексфункціонер виїхав з України у грудні 2024 року і відтоді не повертався. Підставою для перетину державного кордону нібито стала інвалідність, яку Андріюк називає фіктивною.

Раніше нове керівництво УАФ ініціювало аудит діяльності організації за період керівництва Павелка. За результатами перевірки було встановлено, що загальні економічні втрати активів асоціації становили близько 1,7 мільярда гривень.

Такі висновки підтвердила й компанія "Кроу Україна", адже УАФ паралельно залучила дві незалежні компанії для проведення аудиту. Зокрема, майже 500 мільйонів гривень втрат пов'язують із фінансовими операціями УАФ з офшорною компанією-агентом Newport Management.

У квітні 2026 року до суду скерували обвинувальний акт щодо Павелка та генерального секретаря Юрія Запісоцького. Їх обвинувачували у привласненні 26,5 мільйонів гривень.

За інформацією слідства, у 2016 – 2017 роках вони разом з іншими особами нібито організували схему під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів.

За даними правоохоронців, у результаті цих дій Українській асоціації футболу було завдано збитків на суму 26,5 мільйонів гривень. Також слідство стверджує, що близько 15 мільйонів гривень були перераховані на рахунки підконтрольної компанії, зареєстрованої за кордоном.