Фанати Ліверпуля вимагають продати зіркового нападника через його ганебну реакцію на смерть Жоти

Луїс Діас розізлив вболівальників мерсисайдців своїми веселими записами у тіктоку. Їх колумбієць опублікував в день похорону партнера по команді, на який він сам не завітав.

На початку липня футбольний світу шокувала страшна смерть Діогу Жоти. Футболіст Ліверпуля потрапив у ДТП разом із братом Андре Сілвою. Машина загорілась, а обидва гравці загинули на місці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mundo Deportivo.

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Дивна поведінка Діаса

Чимало відомих футболістів та партнерів Жоти по команді висловили співчуття щодо трагедії. Низка гравців Ліверпуля ще й завітала на похорон Діогу.

Втім фанатів Ліверпуля обурила дивна реакція від Луїса Діаса. Колумбієць зробив щемливий пост про смерть партнера по команді. Проте пізніше в день похорону Діогу вінгер був помічений на тікток-стрімі.

У мене немає слів. Болить на душі. Не тільки за те, яким він був на полі, але й за те, якою людиною він був поза ним. Є люди, яких ніколи не забувають. Діогу буде супроводжувати мене все життя. Мої обійми з Руте та його трьома дітьми. Спочивайте з миром, Діого та Андре,

– написав Діас у себе в інстаграм.

Під час ефіру Діас веселився із блогером, танцював та був у позитивному настрої, поки партнери прощались із Жотою. Вболівальники клубу нагадали Луїсу, як португалець присвятив гол батьку колумбійця, якого викрали злочинці.

Крім того, під час гри в Порту Луїс орендував будинок Діогу. Коли нападник переїхав у Ліверпуль, він відмовився від орендної плати Діаса за півроку, щоб той зміг легше адаптуватися до клубу.

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У соцмережах фанати "червоних" вимагали продати колумбійця через його ганебну поведінку. Зрештою Луїс таки приїхав у Гондомар та відвідав поминальну службу. Вона пройшла на сьомий день після смерті Жоти.



Луїс Діас на поминальній службі по Діогу Жоті / фото Mundo Deportivo

Діаса помітили разом із голкіпером Ліверпуля Аліссоном Бекером. Крім того, захід відвідали ексагент Діогу Жорже Мендеш, а також колишні партнери по збірній Португалії. Серед них – Діогу Кошта, Жозе Са, Рубен Невеш, Жоау Маріу та інші.

Нагадаємо, що Жота та Діас разом грали за Ліверпуль з 2022 року. За цей час вони провели 73 матчі разом та виграли п'ять трофеїв, в тому числі й АПЛ минулого сезону.