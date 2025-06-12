В'їхав у дерево та знищив авто: моторошна аварія у Польщі забрала життя чемпіона Італії з ралі

Маттео Доретто фатально завершив участь на ралі Польщі. Хлопець не впорався із керуванням на ґрунті та влетів у дерево.

Спортивні гонки нерідко завершуються аваріями, які призводять до травм. Втім, на жаль, бувають і смертельні випадки, навіть за межами траси. Один із таких відбувся днями у Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Corriere della Serra.

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Смерть на ралі Польщі

Перед стартом ралі країни трапилася смертельна аварія за участі 21-річного пілота Маттео Доретто. Хлопець був чемпіоном Італії серед юніорів у 2024 році.

Інцидент трапився під час тестового заїзду поблизу селища Елганово, що знаходиться на півночі Польщі. На ґрунтовій ділянці дороги автомобіль Peugeot 208 Rally4 вилетів з траси та врізався у дерево.

У машині знаходились двоє людей – сам пілот та його штурман Самуеле Пеллегріно. Останній зміг самостійно вибратися з машини та перебуває наразі у лікарні. Його стан стабільний.

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А ось сам Доретто, на жаль, загинув. Рятувальники та медики намагались надати йому оперативну допомогу, але Маттео отримав травми, несумісні із життям.

Відзначимо, що італієць змагався в різних серіях автоспорту. Він став відомим завдяки своїй участі в чемпіонатах національного та міжнародного рівня. Крім того, Доретто брав участь у серії Formula 4.

Раніше повідомлялось, що у Польщі помер американський бізнесмен Томаш Кокосінський, який збирався інвестувати у футбол. Чоловік невдало пообідав у Кракові.