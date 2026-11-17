Нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко на Підсумковому турнірі WTA програла Світоліній. Під час поєдинку вона запам'яталась лайкою на адресу українців.

На хамську поведінку спортсменки відреагували в Європі. Зокрема, щодо Соболенко на свої сторінці в соцмережі Х висловився європарламентар Гельмут Брандштеттер.

Що заявив європарламентар

Брандштеттер зазначив, що ця жінка Аріна Соболенко має усвідомити, наскільки їй пощастило. Багато чоловіків і жінок у Білорусі перебувають у в'язницях лише за те, що заявили про своє бажання жити на свободі.

Їм потрібна була б її підтримка,

– зауважив європарламентар.

Нагадаємо, що Соболенко програла Світоліній із рахунком 1:2. Завдяки цьому саме українка, а не білоруска, вийшла до півфіналу змагань.

Як під час поєдинку зі Світоліною висловлювалась Соболенко

Глядачі та користувачі соцмереж почули, що після своїх невдалих дій або навпаки вдалих дій Світоліної, білоруська спортсменка викрикує лайливі слова на адресу українців. Згодом Соболенко почала виправдовуватись у своїх соцмережах, мовляв, її лайка на корті не була спрямована безпосередньо на Еліну.

WTA має жорстко покарати Соболенко за таку поведінку, оскільки правила передбачають штрафи не тільки за лайку в бік суперниць, а й за лайку в бік уболівальників. Сума штрафу має бути максимально великою.