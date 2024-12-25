26-річна спортсменка загинула внаслідок сходження лавини. Трагічна подія сталась 23 грудня на гірському курорті Ароза, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

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Велика втрата для спорту

У федерації зимових видів спорту Швейцарії висловили співчуття близьким та рідним загиблої. В організації зазначили, що смерть Софі Хедігер затьмарила різдвяний сезон для збірної.

Ми вражені цією трагедією. Наші думки з близькими Софі, якими ми висловлюємо найщиріші співчуття,

– сказав виконавчий директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.

На прохання сім'ї та хлопця Софі Хедігер деталі та обставини трагічної події залишаються конфіденційними.

Зазначимо, що раніше Хедігер брала участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року та тричі підіймалась на подіум на Кубку світу в минулому сезоні.