Зеленський позбавив стипендії українську спортсменку Лискун, яка отримала російське громадянство

Багато українських спортсменів встали на захист Батьківщини під час війни. Хтось захищає країну зі зброєю в руках, інші ж допомагають на міжнародному рівні своїми виступами.

Проте є і ганебні приклади зради України у важкі часи. В епіцентрі гучного скандалу цього року опинилась стрибунка у воду Софія Лискун, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Президента України.

Яке рішення щодо Лискун?

Уродженка Луганська несподівано вирішила змінити громадянство та стати росіянкою. Це рішення вкрай обурило українську спортивну спільноту.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на цю подію. На сайті голови держави з'явився указ про позбавлення Лискун державної стипендії.

Так само під санкції потрапила і тренерка стрибунки у воду Олександра Сендзюк. Цікаво, що ця стипендія обом була призначена лише у квітні поточного року.

Раніше Федерація України зі стрибків у воду позбавила Лискун усіх звань і нагород. Крім того, без державних виплат залишились легкоатлетки Олена Вязова та Людмила Філатова, а також волейболістка Ольга Шкурнова.

Кого ще Зеленський позбавив стипендій?