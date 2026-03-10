"Діра з першого по п’ятий поверх": росіяни поцілили в дім української спортсменки ракетою
- Софія Шкатула, українська лижниця, розповіла про обстріл свого дому російською ракетою, яка влучила у сусідній під'їзд.
- Спортсменка брала участь у п'яти дисциплінах на Олімпіаді-2026, зокрема команді в естафеті та спринті, де українська команда посіла 16-е та 20-е місця відповідно.
Софія Шкатула у 18 років дебютувала на Олімпійських іграх у лижних перегонах. Спортсменка родом із селища за 16 кілометрів від кордону з Росією – тому жахи війни і злочини росіян вона бачила на власні очі.
Ворог постійно обстрілює малу батьківщину атлетки, а один раз ракета влучила буквально у сусідній під'їзд, розповіла Софія в інтерв'ю NV.
Що Софія Шкатула розповіла про війну?
Шкатула народилася у Свесі на Сумщині у безпосередній близькості до кордону з країною-окупантом. У день початку повномасштабного вторгнення спортсменка була на змаганнях у Тисовці на Львівщині. Навіть попри жахливі новини, організатори все ж провели естафету, заплановану на 24 лютого.
Софія зізнається, що було дуже страшно за рідних. Ніхто з атлетів не знав, що буде далі, і коли вони тепер зможуть побачити свої родини.
Якщо чесно, я дуже боюся всього. Навіть зараз, перебуваючи за кордоном, коли чую щось гучне, одразу здригаюся. Тому для мене все це дуже страшно,
– зізналася Софія Шкатула.
Бабусі і дідусі лижниці досі живуть у Свесі, Софія з батьками постійно їх навідують. Селище зазнає постійних ворожих атак, його буквально знищують росіяни.
Через декілька під'їздів від мене був приліт. У будинку діра з першого по п’ятий поверх. Дуже страшно навіть просто проходити поруч і бачити це все,
– поділилася спортсменка.
Як Софія Шкатула виступила на дебютних Олімпійських іграх?
- За даними з офіційного сайту Олімпіади-2026 у Мілані і Кортіні, Софія Шкатула на Іграх взяла участь у п'яти дисциплінах лижних перегонів.
- Найкращі результати уродженка Сумщини продемонструвала в естафеті, де українська команда була 16-ою, та командному спринті вільним стилем – 20-е місце.
- В індивідуальних гонках Шкатула фінішувала 69-ою у роздільному старті на 10 кілометрів, 67-ою у скіатлоні і 64-ою у класичному спринті.