У фіналі Ліги Європи Тоттенхем мінімально переміг Манчестер Юнайтед (1:0). Вирішальний гол на 42-й хвилині забив Джонсон, пише 24 Канал.

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Конфуз на святкуванні перемоги в Лізі Європи

Ветеран Тоттенхема Сон Хин Мін з'явився на полі на 67-й хвилині зустрічі. 32-річний нападник допоміг своїй команді здобути трофей.

Під час святкування кореєць випадково порізав собі лоба. Відповідне відео опублікувала пресслужба лондонського клубу.

Щасливий Сон Хин Мін пояснив, як він примудрився травмуватися після фінального свистка. Форвард підняв волосся та показав на камеру свій поріз на лобі.

"Подивіться на це! Я підняв трофей, а хтось штовхнув мене. Я вдарився головою об трофей!", – пояснив футболіст.

Відео з поясненням Сон Хин Міна

Зазначимо, що Сон Хин Мін захищає кольори "шпор" з 2015 року. Для 32-річного футболіста це перший трофей виграний з Тоттенхемом. У поточному сезоні кореєць зіграв 46 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 12 асистів.

До слова. Тренер Тоттенхема Анге Постекоглу опинився в цікавому списку переможців єврокубків. Австралієць став лише п'ятим тренером не з Європи, якому підкорився один із єврокубків.

Нагадаємо, що завдяки перемозі в Лізі Європи Тоттенхем отримав путівку до Ліги чемпіонів.