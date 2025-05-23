В финале Лиги Европы Тоттенхэм минимально победил Манчестер Юнайтед (1:0). Решающий гол на 42-й минуте забил Джонсон, пишет 24 Канал.

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Конфуз на праздновании победы в Лиге Европы

Ветеран Тоттенхэма Сон Хын Мин появился на поле на 67-й минуте встречи. 32-летний нападающий помог своей команде добыть трофей.

Во время празднования кореец случайно порезал себе лоб. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

Счастливый Сон Хын Мин объяснил, как он умудрился травмироваться после финального свистка. Форвард поднял волосы и показал на камеру свой порезна лобе.

"Посмотрите на это! Я поднял трофей, а кто-то толкнул меня. Я ударился головой о трофей!", – объяснил футболист.

Видео с объяснением Сон Хын Мина

Отметим, что Сон Хын Мин защищает цвета "шпор" с 2015 года. Для 32-летнего футболиста это первый трофей выигранный с Тоттенхэмом. В текущем сезоне кореец сыграл 46 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 12 ассистов.

К слову. Тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу оказался в интересном списке победителей еврокубков. Австралиец стал лишь пятым тренером не из Европы, которому покорился один из еврокубков.

Напомним, что благодаря победе в Лиге Европы Тоттенхэм завоевал путевку в Лигу чемпионов.