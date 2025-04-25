Перемога на класі: Світоліна успішно стартувала на "тисячнику" у Мадриді

У п'ятницю, 25 квітня, Еліна Світоліна провела свій стартовий матч 1/32 фіналу турніру WTA1000 у Мадриді (Іспанія). Суперницею української тенісистки була британка Сонай Картал (WTA №60).

Сонай Картал – Еліна Світоліна 0:2 (3:6, 1:6)

Стартовий поєдинок видався дуже легким для першої ракетки України. Еліні Світоліній знадобилось лише 54 хвилини, аби здобути путівку в 1/16 фіналу "тисячника" у Мадриді, повідомляє 24 Канал.

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У першому сеті українка віддала суперниці із Великої Британії три гейми, але взяла при цьому три гейми на подачі Картал. У стартовій партії Світоліна не зробила жодної подачі навиліт та допустилась однієї подвійної помилки, як і Сонай. У підсумку – 3:6, перший сет був за Еліною.

Зі старту другої партії Світоліна оформила п'ять переможних геймів поспіль та вже була в одному геймі від переможного результату 0:5. Наступний гейм Картал забрала під нуль, але це все, на що вистачило британки. Сьомий гейм був за Еліною, яка пробилась до наступного раунду змагань в Іспанії – 1:6.

До слова. За поєдинок Еліна Світоліна так і не подала жодного разу навиліт та здійснила лише одну подвійну помилку.

В 1/16 фіналу "тисячника" у Мадриді на першу ракетку України чекає битва проти переможниці пари Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Б'янка Ванесса Андреєску (Канада). Світоліна дізнається ім'я своєї наступної суперниці 25 квітня після 22:30 (за київським часом), коли стартує поєдинок тенісисток.