Нові обставини у справі Марадони: охоронця легенди футболу було заарештовано

Розслідування по справі стосовно смерті Дієго Марадони триває. Нещодавно з'явились нові обставини пов'язані із таємничою загибеллю колишнього аргентинського футболіста.

Було заарештовано охоронця Марадони Хуліо Сезара Корію. Його затримали після неочікуваного повороту у судовому процесі, що пов'язаний зі смертю легенди футболу, повідомляє 24 канал із посиланням The Sun.

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Чому заарештували охоронця Марадони

Охоронець Дієго Марадони працював з колишньою зіркою Аргентини протягом п'яти років. Хуліо Сезар Корія перебував у будинку в Тігре, у районі Буенос-Айреса, де пішов у засвіти ексфутболіст.

Хуліо Сезара Корію було викликано до суду, як свідка, адже він був близьким з Дієго. Охоронець Марадони дав свідчення, що він спробував зробити штучне дихання, коли аргентинець був без свідомості.

Згодом прокурор Патрісіо Феррарі звинуватив Корію у брехні під присягою, заявивши, що охоронець не розмовляв з лікарем Марадони Леопольдо Луке напередодні смерті аргентинця. Через що охоронця заарештували.

До слова. Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року. Смерть колишнього футболіста спричинила серцева недостатність.

Нагадаємо, що спочатку справа зі смертю Дієго Марадони було розглянуто, як ненавмисне вбивство. Згодом її перекваліфікували на вбивство через те, що лікарі, які лікували аргентинця діяли нерозсудливо.

Раніше з'явились моторошні деталі стосовно смерті Дієго Марадони у 2020 році. Колишньому аргентинськогому футболісту дозволяли пити алкоголь під час лікування.