Аварія на Гран-прі в Австрії: один з учасників гонки перелетів через два боліди

Нещодавно відбулась спринтерська гонка Формули-2 у межах Гран-прі в Австрії. Під час перегонів відбулась жахлива подія.

Інцидент стався на четвертому колі перегонів. Три гонщики зіштовхнулись під час заїзду, що спричинило масштабну аварію, повідомляє 24 канал із посиланням на Formula Scout.

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Чому сталась жахлива аварія на Гран-прі в Австрії

Самі Мегетуніф намагався обігнати Арвіда Ліндблада з внутрішнього боку. Проте під час маневру праве колесо пілота Campos Racing зачепило болід пілота Trident Мегетуніфа.

У результаті болід Мегетуніфа здійнявся у повітрі та пролетів над автомобілями Арвіда Ліднблада, а також пілота Люка Браунінга з команди Hitech TGR.

Аварія на Гран-прі в Австрії: дивіться відео

Болід Самі Мегетуніфа залишився перевернутим. Пілот команди Trident не зазнав ушкоджень та оперативно вийшов на зв'язок, попередивши, що з ним усе в порядку.

Організатори одразу зупинили перегони через аварію, вивісивши червоні прапори. Після рестарту гонку виграв Пепе Марті, напарник Ліндбала з команди Campos Racing.

Раніше повідомляли, що Джек Дуен потрапив у серйозну аварію під час Гран-прі в Японії. Пілот Альпін обійшовся без переломів, лише легкі забої.