Автогол, дубль і перший розгром: збірна США на Мундіалі покуражилась над Парагваєм

Серед усіх трьох господарів чемпіонату світу саме збірна Сполучених Штатів була найбільш переконливою і яскравою на полі. Допомогли й суперники парагвайці, які видали доволі слабку гру проти фаворитів публіки.

Долю матчу багато в чому було вирішено саме до перерви, а головною зіркою став футболіст, про якого ті, хто не стежать за французьким футболом, могли ніколи й не чути, повідомляє 24 Канал.

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США – Парагвай 4:1

Голи: Бобаділья, 7 (АГ), Балогун, 31, 45+5', Рейна, 90+8' – Маурісіо, 73

Перший тайм від американців – зразковий у плані домінування над суперником. Здавалося, на полі є лише одна команда, а випадки, коли південноамериканці перетинали середню лінію поля, здається, можна було б порахувати на пальцях однієї руки.

Вже на 7-ій хвилині під тиском Маккенні і Пулішича не витримав Бобаділья, відзначившись історичним першим автоголом на Мундіалі-2026. А після цього роль першої скрипки на полі перехопив Фоларін Балогун.

Нападник Монако одразу тричі завершував атаки американців сильними влучними ударами, от тільки арбітри з Нідерландів і Японії перше взяття воріт скасували через очевидний офсайд. А до двох інших претензій не мали: тож саме Балогун став автором першого дубля на чемпіонаті світу і одразу очолив бомбардирські перегони.

Після перерви американці трохи натиснули на режим економії енергії і дали Парагваю бодай трохи пограти у футбол. В усіх сенсах гості матчу в Лос-Анджелесі навіть забили – на 73-ій хвилині відзначився Маурісіо. Але останнє слово все одно було за збірною США. Ефектну крапку в яскравій перемозі підопічних Маурісіо Почеттіно поставив за секунди до фінального свистка Джованні Рейна.

Огляд матчу США – Парагвай і відео голів від MEGOGO – дивіться відео:

4:1 – США розім'ялись на Парагваї, але далі суперники будуть серйозніші, Австралія та Туреччина.