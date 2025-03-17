Легенда НХЛ розкритикував Трампа через відмову розслідувати злочини Росії

Сполучені Штати покинули Міжнародний центр з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Це рішення обурило дворазового володаря Кубка Стенлі Домініка Гашека.

Президент США Дональд Трамп проводить політику умиротворення міжнародного злочинця Владіміра Путіна. Черговим кроком на зустріч терористу став вихід представників Америки з багатонаціональної групи, яка займалася розслідуванням вторгнення Росії в Україну, пише 24 Канал.

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Гашек: Трамп не зацікавлений у забезпеченні миру

Ганебне рішення США розніс легендарний чеський воротар Домінік Гашек. Великий друг України все розставив по поличках, розкритикувавши політику Дональда Трампа.

У мережі Х він опублікував пост із закликом покарати винних у загибелі українців.

"Президент Трамп взагалі не зацікавлений у забезпеченні миру, оскільки покарання злочинців є однією з передумов міцного миру. Завдяки Нюрнберзькому процесу ми маємо мир у Європі понад 70 років.

Якщо російських злочинців на чолі з Путіним не судитимуть справедливо за сотні тисяч чи мільйони загиблих і покалічених людей, миру ніколи не буде, і людей рано чи пізно знову вбиватимуть", – написав Гашек.

Нагадаємо, що Домінік Гашек з перших днів повномасштабної агресії підтримує Україну. Олімпійський чемпіон-1998 займає активну громадську позицію. Він назвав диктатора Путіна "найбільшим злочинцем сучасності", адже на власні очі бачив зруйновані українські міста.

Раніше Гашек висловився щодо перемовин між США та Росією, назвавши їх зрадою України.