Більшість російських спортсменів у 2022 році підтримали агресію проти України, яку влаштував диктатор Путін. Тоді вони не здогадувалися, що війна може бумерангом прийти в їхній дім.

Голова Федерації футболу Курської області Юрій Князєв побідкався на руйнування спортивної інфраструктури в регіоні. В усіх бідах він звинуватив Збройні сили України, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російський чиновник поскаржився на зруйновані стадіони

В інтерв'ю пропагандистам Князєв влаштував істерику, мовляв, ЗСУ б'ють по цивільним об'єктам. Сам він живе у Рильську Курської області. За його словами, район "стерли з лиця землі". При цьому чиновник чомусь приплів приліт по стадіону на початку повномасштабної війни.

У Рильську прямо в центр футбольного поля був приліт ще 2022 року. Більшість об'єктів культури і спорту просто зруйновані. Сьогодні все спрямовано на те, щоб залякати людей, дестабілізувати обстановку. Вони направляють ракети на знищення мирних жителів, які не мають стосунку до бойових подій,

– заявив Князєв.

Зазначимо, що жодне російське видання не підкріпило маячню Князєва світлинами "зруйнованих об'єктів".

Ба більше, росіяни чомусь не здогадуються, а хто ж віддав наказ про початок бойових дій. Хто з 2014 року системно знищує спортивні об'єкти України.

Забув чиновник про вбитих Росією українських спортсменів. Чомусь у Росії почалася істерика лише тоді, коли "двіжуха Путіна" почалася в їхньому домі.

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