"Прилетіло поруч": Суркіс спростував пошкодження стадіону "Динамо" через російську атаку

Вранці 27 серпня росіяни атакували Київ реактивними ударними безпілотниками. Падіння одного з них трапилося близько до стадіону "Динамо", через що в інтернеті з'явилася інформація про можливе пошкодження арени киян.

Ситуацію прокоментував президент клубу Ігор Суркіс. На щастя, домівка динамівців залишилася цілою, пише 24 Канал.

Що зі стадіоном "Динамо" у Києві

За словами власника столичної команди, шахед розбився у парку поблизу стадіону, де розташований відомий киянам "Міст закоханих".

"Був потужний вибух, але стадіон не постраждав", – запевнив Ігор Суркіс.

Пізніше з'явився офіційний коментар клубу, в якому Динамо подякувало усім небайдужим, хто, побачивши задимлення біля арени, почав цікавитися долею спортивного об'єкту та членів персоналу, які в цей час там перебували.

Під час чергового терористичного обстрілу Києва зафіксоване падіння уламків неподалік від динамівської арени ім. В.Лобановського. Сам стадіон обійшовся без ушкоджень,

– написав клуб у соцмережах.

Стадіон "Динамо" вже був пошкоджений

У травні 2026 року внаслідок одного з російських комбінованих ракетно-дронових обстрілів постраждав фасад стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Було пошкоджено адміністративні будівлі, відбито облицювальну плитку, вибито вікна. Про постраждалих клуб не повідомляв.