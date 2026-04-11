Вогонь знищив футболки та бутси: матч чемпіона екстрено скасували через пожежу

У Швейцарії сталася пожежа на стадіоні футбольного клубу Базель. Через надзвичайну ситуацію матч проти Туна довелося терміново скасувати.

Інцидент стався за кілька годин до стартового свистка, коли команди вже готувалися до поєдинку. Вогонь завдав серйозних пошкоджень інфраструктурі арени, пише talksport.

Що відбулося на стадіоні?

Пожежа спалахнула на домашньому стадіоні швейцарського клубу Базель "Санкт-Якоб Парк". За попередніми даними, займання виникло в одній із технічних зон арени та швидко поширилося.

Вогонь завдав серйозної шкоди роздягальні першої команди на стадіоні, знищивши футболки, футбольні бутси та медичне обладнання.

На місце оперативно прибули рятувальники, які локалізували вогонь. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих, однак частина трибун і внутрішніх приміщень зазнала пошкоджень.

Матч довелося скасувати

Через інцидент організатори ухвалили рішення не проводити запланований матч. Гру перенесли на іншу дату, адже безпека глядачів і учасників є пріоритетом.

Наразі триває оцінка збитків і встановлення причин пожежі. У клубі Базель пообіцяли найближчим часом надати додаткову інформацію щодо ситуації та нової дати поєдинку.

Базель є чинним чемпіоном Швейцарії. У цьому сезоні команда посідає 4 місце, а лідером є Тун.