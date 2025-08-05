Лише 10 з 16-ти команд-учасниць УПЛ прийматимуть суперників у своїх рідних містах. Натомість чотири клуби вимушені змінити домашній стадіон через війну.

У серпні в Україні стартував новий розіграш УПЛ сезону 2025-2026. Участь у змаганні приймають 16 команд, а титул чемпіона країни захищатиме київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Хто переїхав через війну?

Крім того, всі клуби-учасники визначились із домашніми стадіонами для матчів УПЛ. На жаль, через воєнні реалії та інші проблеми не всі команди мають змогу приймати опонентів у своїх містах.

Цього сезону аж шість команд вимушені проводити всі свої матчі чемпіонату на чужих аренах. Шахтар та Зоря вже звикли до ігор не вдома, адже Донецьк та Луганськ окуповані Росією з 2014 року.

"Гірники" обрали для домашніх матчів "Арену-Львів" через її знаходження поблизу кордону з Польщею. Це допоможе Шахтарю з логістикою через матчі в єврокубках. Зоря ж домовилась із Динамо про спільне використання стадіону імені Лобановського у Києві.

Також через близьке знаходження до фронту або кордону з Росією вдома не можуть грати Кудрівка (Чернігівська область) та Металіст 1925 (Харків). Перші обрали для себе київську "Оболонь-Арену", а другі – стадіон у Житомирі.

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Проблеми новачків

Ще у двох випадках команди гратимуть у чужих містах через невідповідність своїх стадіонів до вимог УПЛ. Мова про новачків "еліти" Епіцентр та Полтаву.

Перші планують реконструкцію стадіону в Кам'янець-Подільському, а поки гратимуть домашні матчі в Тернополі. До слова, у першому турі матч Епіцентр – Шахтар зібрав майже 10 тисяч глядачів.

Всі стадіони УПЛ на сезон 2025-2026:

КОМАНДА МІСТО СТАДІОН МІСТКІСТЬ ДИНАМО (Київ) Київ "Динамо" ім. Лобановського 16 873 ОЛЕКСАНДРІЯ (Олександрія) Олександрія КСК "Ніка" 7 000 ШАХТАР (Донецьк) Львів "Арена-Львів" 34 915 ПОЛІССЯ (Житомир) Житомир Центральний стадіон 5 928 КРИВБАС (Кривий Ріг) Кривий Ріг "Гірник" 3 219 КАРПАТИ (Львів) Львів "Україна" 28 051 ЗОРЯ (Луганськ) Київ "Динамо" ім. Лобановського 16 873 РУХ (Львів) Львів "Україна" 28 051 ВЕРЕС (Рівне) Рівне "Авангард" 4 650 КОЛОС (Ковалівка) Ковалівка "Колос" 5 050 ОБОЛОНЬ (Київ) Київ "Оболонь-Арена" 5 100 ЛНЗ (Черкаси) Черкаси "Черкаси Арена" 10 340 ЕПІЦЕНТР (Кам'янець-Подільський) Тернопіль Міський стадіон ім. Шухевича 15 150 ПОЛТАВА (Полтава) Кропивницький "Зірка" ім. Березкіна 14 628 МЕТАЛІСТ 1925 (Харків) Житомир Центральний стадіон 5 928 КУДРІВКА (Кудрівка) Київ "Оболонь-Арена" 5 100

Полтава ж не змогла домовитися із Ворсклою про сумісне використання стадіону імені Бутовського. Через це клуб прийматиме опонентів у Кропивницькому.

Також варто відзначити, що на старті чемпіонату Рух переїде на львівський стадіон "Україна" з "Арени-Львів" через зміну газону. Загалом же найбільше команд "прийматиме" у себе Київ – аж 4 клуби.