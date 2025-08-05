Всі стадіони чемпіонату України 2025-2026: майже половина команд УПЛ не гратиме вдома
- Шість команд УПЛ вимушені проводити матчі на чужих аренах.
- Чотири з них переїхали через війну, ще дві – через неготовність стадіонів до УПЛ.
- Київ приймає найбільше команд - чотири клуби гратимуть на київських стадіонах.
Лише 10 з 16-ти команд-учасниць УПЛ прийматимуть суперників у своїх рідних містах. Натомість чотири клуби вимушені змінити домашній стадіон через війну.
У серпні в Україні стартував новий розіграш УПЛ сезону 2025-2026. Участь у змаганні приймають 16 команд, а титул чемпіона країни захищатиме київське Динамо, повідомляє 24 Канал.
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Хто переїхав через війну?
Крім того, всі клуби-учасники визначились із домашніми стадіонами для матчів УПЛ. На жаль, через воєнні реалії та інші проблеми не всі команди мають змогу приймати опонентів у своїх містах.
Цього сезону аж шість команд вимушені проводити всі свої матчі чемпіонату на чужих аренах. Шахтар та Зоря вже звикли до ігор не вдома, адже Донецьк та Луганськ окуповані Росією з 2014 року.
"Гірники" обрали для домашніх матчів "Арену-Львів" через її знаходження поблизу кордону з Польщею. Це допоможе Шахтарю з логістикою через матчі в єврокубках. Зоря ж домовилась із Динамо про спільне використання стадіону імені Лобановського у Києві.
Також через близьке знаходження до фронту або кордону з Росією вдома не можуть грати Кудрівка (Чернігівська область) та Металіст 1925 (Харків). Перші обрали для себе київську "Оболонь-Арену", а другі – стадіон у Житомирі.
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Проблеми новачків
Ще у двох випадках команди гратимуть у чужих містах через невідповідність своїх стадіонів до вимог УПЛ. Мова про новачків "еліти" Епіцентр та Полтаву.
Перші планують реконструкцію стадіону в Кам'янець-Подільському, а поки гратимуть домашні матчі в Тернополі. До слова, у першому турі матч Епіцентр – Шахтар зібрав майже 10 тисяч глядачів.
Всі стадіони УПЛ на сезон 2025-2026:
|
КОМАНДА
|
МІСТО
|
СТАДІОН
|
МІСТКІСТЬ
|
ДИНАМО (Київ)
|
Київ
|
"Динамо" ім. Лобановського
|
16 873
|
ОЛЕКСАНДРІЯ (Олександрія)
|
Олександрія
|
КСК "Ніка"
|
7 000
|
ШАХТАР (Донецьк)
|
Львів
|
"Арена-Львів"
|
34 915
|
ПОЛІССЯ (Житомир)
|
Житомир
|
Центральний стадіон
|
5 928
|
КРИВБАС (Кривий Ріг)
|
Кривий Ріг
|
"Гірник"
|
3 219
|
КАРПАТИ (Львів)
|
Львів
|
"Україна"
|
28 051
|
ЗОРЯ (Луганськ)
|
Київ
|
"Динамо" ім. Лобановського
|
16 873
|
РУХ (Львів)
|
Львів
|
"Україна"
|
28 051
|
ВЕРЕС (Рівне)
|
Рівне
|
"Авангард"
|
4 650
|
КОЛОС (Ковалівка)
|
Ковалівка
|
"Колос"
|
5 050
|
ОБОЛОНЬ (Київ)
|
Київ
|
"Оболонь-Арена"
|
5 100
|
ЛНЗ (Черкаси)
|
Черкаси
|
"Черкаси Арена"
|
10 340
|
ЕПІЦЕНТР (Кам'янець-Подільський)
|
Тернопіль
|
Міський стадіон ім. Шухевича
|
15 150
|
ПОЛТАВА (Полтава)
|
Кропивницький
|
"Зірка" ім. Березкіна
|
14 628
|
МЕТАЛІСТ 1925 (Харків)
|
Житомир
|
Центральний стадіон
|
5 928
|
КУДРІВКА (Кудрівка)
|
Київ
|
"Оболонь-Арена"
|
5 100
Полтава ж не змогла домовитися із Ворсклою про сумісне використання стадіону імені Бутовського. Через це клуб прийматиме опонентів у Кропивницькому.
Також варто відзначити, що на старті чемпіонату Рух переїде на львівський стадіон "Україна" з "Арени-Львів" через зміну газону. Загалом же найбільше команд "прийматиме" у себе Київ – аж 4 клуби.