Нагадало битву Усик – Ф'юрі: українець переміг в Ер-Ріяді двометрового гіганта
- Українець Віталій Стальченко переміг боснійця Ділана Раджича в Ер-Ріяді, здобувши путівку до 1/8 фіналу Гран-Прі WBC.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман високо оцінив виступ Стальченка, який, незважаючи на значну різницю у вазі, здобув перемогу.
У столиці Саудівської Аравії завершилися поєдинки першого раунду Гран-прі WBC. У четвертий змагальний день за вихід до 1/8 фіналу змагалися представники надважкого дивізіону.
У неділю, 20 квітня, в Ер-Ріяді відбувся бій між українцем Віталієм Стальченком та боснійцем Діланом Раджичем. Поєдинок тривав усі шість раундів, пише 24 Канал.
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Президент WBC виділив виступ українця
Боснієць проводив перший бій у професіоналах. Він значно переважав українця за габаритами: зріст 203 сантиметри проти 184 в українця та був важчим на 35 кілограмів.
Віталій не злякався двометрового гіганта. 24-річний українець перебоксував суперника та здобув путівку до 1/8 фіналу.
Судді одноголосним рішенням віддали перемогу українському боксеру – 57:52, 56:53, 56:53.
Цей бій нагадав протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Британець переважав українського чемпіона, але зазнав двох поразок.
Звитягу Стальченка оцінив президент WBC Маурісіо Сулейман. Він зробив відповідний пост в інстаграмі.
Хоробрий виступ українця Віталія Стальченка, який, поступаючись у вазі 78 фунтами (35 кілограмів – 24 Канал), здобув перемогу у поєдинку,
– написав Сулейман.
Стальченко вразив Сулеймана / фото з інстаграму президента WBC
Хто з українців вийшов до 1/8 фіналу Гран-прі WBC
Нагадаємо, що у Гран-прі WBC боксери змагаються у чотирьох дивізіонах: напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. У кожній категорії стартували по 32 спортсмени. Від України взяли участь 11 боксерів.
На жаль, вибули з боротьби: Ігор Семончук, Олександр Соломенніков, Ліпаріт Устян, Іштван Хержені, Павло Юськів. До 1/8 фіналу пробилися: Данило Лозан, Максим Молодан, Петро Фролов, Дмитро Рибалко, Цотне Рогава та Віталій Стальченко.
У наступній стадії відбудуться два українських дербі: у хевівейті битимуться Рогава та Стальченко, а у середній вазі – Максим Молодан та Дмитро Рибалко.