"Стане одним з найкращих": український футболіст назвав легіонера, який перейде у топ-клуб
- Роман Безус вважає, що Ілля Забарний має великий потенціал і може перейти в топ-клуб вже влітку.
- Ілля Забарний зіграв 25 матчів за Борнмут у сезоні-2024/2025, а його вартість оцінюється у 38 мільйонів євро.
Півзахисник Омонії Роман Безус висловився про одного з українських легіонерів. Він сказав, що гравець має великий потенціал.
Український футболіст Ілля Забарний зовсім скоро може перейти у топ-клуб. Роман Безус висловив свою думку про захисника, пише 24 канал з посиланням на Взбірну.
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Що думає Безус про Забарного
Український футболіст подобається спостерігати за грою Забарного і він продовжує швидко прогресувати.
Мені здається, що як гравець Ілля залишається спокійним та поміркованим. Думаю, що вже влітку він перейде у топ-клуб. Якщо продовжить так само, то стане одним із найкращих центральних захисників у світі,
– сказав Роман Безус.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 25 матчів за Борнмут, у яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, що портал Transfermarkt оцінює українця у 38 мільйонів євро.