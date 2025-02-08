"Стане одним з найкращих": український футболіст назвав легіонера, який перейде у топ-клуб

Півзахисник Омонії Роман Безус висловився про одного з українських легіонерів. Він сказав, що гравець має великий потенціал.

Український футболіст Ілля Забарний зовсім скоро може перейти у топ-клуб. Роман Безус висловив свою думку про захисника, пише 24 канал з посиланням на Взбірну.

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Що думає Безус про Забарного

Український футболіст подобається спостерігати за грою Забарного і він продовжує швидко прогресувати.

Мені здається, що як гравець Ілля залишається спокійним та поміркованим. Думаю, що вже влітку він перейде у топ-клуб. Якщо продовжить так само, то стане одним із найкращих центральних захисників у світі,

– сказав Роман Безус.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 25 матчів за Борнмут, у яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що портал Transfermarkt оцінює українця у 38 мільйонів євро.