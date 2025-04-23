Стародубцева розпочала "тисячник" у Мадриді ефектною перемогою над представницею Чехії

У середу, 23 квітня, відбулися стартові поєдинки турніру серії WTA 1000 у столиці Іспанії. В одному з них Юлія Стародубцева протистояла чеській тенісистці Лінді Фругвіртовій.

Юлія Стародубцева – Лінда Фругвіртова 2:0 (6:2, 6:2)

В основну сітку турніру українка пробилася через кваліфікацію. Вона до цього здолала двох француженок – Хлое Паке й Ельзу Жакемо, повідомляє 24 Канал.

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У поєдинку 1/64 фіналу Юлія грала проти сьомої ракетки Чехії. Це була перша очна зустріч між суперницями й у ній уродженка Каховки здобула яскраву перемогу.

Перший сет розпочався з обміну брейками, після чого Стародубцева повністю домінувала на корті. Вона віддала ще одну подачу, а інші гейми залишила за собою – 6:2.

У другій партії українка зі старту зробила собі гандикап у чотири гейми, але не змогла швидко закрити гру. Чеська тенісистка скоротила відстань і ледь не повернула інтригу.

Проте Юлія змогла зібратися та здобула хоча й не розгромну, але дуже впевнену перемогу – знову 6:2. Вона вперше у 2025 році змогла пройти далі першого кола в основній сітці змагань будь-якого рівня.

Статистика. Протягом матчу, який тривав майже півтори години, Юлія Стародубцева не зробила жодного ейса при двох подвійних помилках, реалізувала 7 із 12 брейк-пойнтів і виграла 5 із 8 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 63:46.

Зазначимо, що в 1/32 фіналу українка зіграє з іншою представницею Чехії. Їй протистоятиме 12-та ракетка світу Кароліна Мухова.