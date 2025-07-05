Гірше не може бути: ексгравець Шахтаря з жахом згадав бомбардування України

Ізраїльський захисник Став Лемкін не зумів стати основним гравцем донецького Шахтаря. Під час літнього міжсезоння ізраїльтянин перейшов у нідерландський Твенте.

Під час спілкування з ізраїльськими журналістами Лемкін порівняв життя в Україні та Нідерландах. Футболіст досі не може оговтатися від звуку сирен повітряної тривоги, пише 24 Канал з посиланням на Twente Insite.

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Лемкін розповів про війну в Україні

Перебування в Україні дуже налякало Лемкіна, який спочатку повернувся в Ізраїль та зрештою покинув Шахтар.

Після того, що я пережив в Україні, Енсхеде (місто, де базується Твенте – 24 Канал) здається раєм. Я сказав собі: де б я не опинився, гірше, аніж тоді в Україні, бути не може. Навіть якщо ви відправите мене до холодного села в Німеччині, це буде розкішшю. Там у нас були сирени повітряної тривоги кожного першого понеділка місяця. Спершу це мене дуже лякало. Безпека тепер важлива для мене,

– розповів Лемкін.

Зазначимо, що Ізраїль теж періодично обстрілює Іран та його проксі з інших країн. Проте у рідній країні, де Лемкін провів минулий сезон, захисник почувався безпечніше.

Кар'єра Лемкіна у Шахтарі

Нагадаємо, що Став Лемкін перейшов до Шахтаря влітку 2023 розу за 850 тисяч євро з Хапоеля Тель-Авів. За "гірників" центральний захисник лише 5 матчів.

У вересні 2024 року Лемкін повернувся в Ізраїль, де провів сезон у Маккабі Тель-Авів на правах оренди.

1 липня 2025 року Став Лемкін на повноцінній основі перейшов до Твенте. Шахтар отримав за свого футболіста компенсацію у розмірі 1,5 мільйона Євро.

Раніше повідомлялося, що напередодні перших матчів у Лізі Європи Шахтар залишився без двох важливих гравців.