"Якби не Україна": капітан збірної з волейболу Семенюк розповів про ставлення в Польщі

Капітан збірної України з волейболу відверто розповів про власне життя у Польщі. Спортсмен торкнувся теми стосунків між народами.

У вівторок, 15 вересня, відбувся поєдинок чемпіонату Європи з волейболу, у якому збірна Польщі здолала Україну (0:3). З цієї нагоди журанілсти видання Sport.pl поспілкувались з капітаном "синьо-жовтих" Юрієм Семенюком.

Що Семенюк сказав про життя у Польщі

Український волейболіст з 2022 року захищає кольори варшавського клубу Проект, з яким у 2024-му вигравав "бронзу" місцевої Плюс ліги.

У ході інтерв’ю 32-річний центральний блокуючий зазначив, що протягом чотирьох років життя у сусідній для нас країні він не мав жодних конфліктів з поляками, а його син, хоч і зіштовхнувся з певними ситуаціями з дитсадку, має чимало польських друзів.

Волейболіст додав, що не усі наші земляки мають настільки хороший досвід та зазначив, що у становищі українців може опинитись й інший народ.

Про це можна було б довго говорити, але я хочу звернути увагу ще лише на одну річ. Якби не Україна та її армія, можливо, Росія вже була б у Польщі. І тепер воювали б не українці, а поляки. І можна запитати поляків, щоб вони робили, якби Україна програла цю війну. Можливо, втекли б до Німеччини, Великої Британії, Іспанії – куди завгодно,

– сказав Семенюк.

Зазначимо, що 15 вересня збірна Польщі у трьох сетах перемогла Україну – 25:20, 25:13, 25:22.

Нещодавно президент ГК Рівне Юрій Ліпський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів про прикрий випадок з його спортсменками у польському місті Каліш.

Що далі для збірної України

Наша команда на груповому етапі отримала чотири перемоги та зазнала єдиної поразки. У Польщі аналогічний результат, але вони виграли групу за додатковими показниками.

В 1/8 фіналу Україна зіштовхнеться з Румунією. Цей поєдинок розпочнеться 20 вересня о 16:00 за київським часом. Трансляція доступна на "Суспільне Спорт".