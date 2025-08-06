У середу, 6 серпня, Еліна Світоліна провела матч 1/4 фіналу на турнірі серії WTA 1000 в Монреалі. Вона зустрічалася з колишньою першою ракеткою світу Наомі Осакою.

Українська тенісистка зазнала поразки та припинила свій шлях на "тисячнику". Після цього вона отримала дуже багато погроз та образливих повідомлень від ставочників, повідомляє 24 Канал.

До теми Світоліна в 1/4 фіналу "тисячника" в Канаді програла експершій ракетці світу: відеоогляд гри

Як Світоліна відреагувала на хейт?

Після завершення поєдинку одеситка показала скріни з жахливими словами від людей, які програли свої ставки. Вони бажали їй смерті, знищення українців у війні та багато іншого.

Еліна звернулася до всіх хейтерів, підкресливши, що їх поведінка є неприпустимою.

Для всіх ставочників: я – мама насамперед, а вже потім спортсменка. Те, як ви звертаєтеся до жінок, до матерів – це ганьба. Якби ваші мами побачили ваші повідомлення, їм було б соромно за вас,

– написала українська тенісистка

Світоліна отримала погрози після поразки від Осаки / Фото зі сторіс тенісистки

До слова. У Монреалі Еліна Світоліна здобула три перемоги. Вона декласувала двох "нейтральних" суперниць і переграла сьому ракетку світу Аманду Анісімову.

Нагадаємо, що також у чвертьфіналі "тисячника" в Канаді завершила свої виступи Марта Костюк. Вона не змогла дограти поєдинок з Оленою Рибакіною через пошкодження.