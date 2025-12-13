Зірковий баскетболіст підірвав мережу шаленим кидком, після чого переписав історію НБА

У ніч з 12 на 13 грудня відбулися поєдинки чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Голден Стейт Ворріорз вдома приймав Міннесоту Тімбервулвз.

Господарі поступилися з рахунком 120:127. Попри поразку, цей поєдинок став особливим для їх зіркового лідера Стефена Каррі, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу НБА.

Як Каррі запалив перед грою?

Він вперше з 26 листопада з’явився на майданчику після травми стегна. Цю подію американець ефектно відзначив ще перед початком гри, чим підірвав мережу.

Під час розминки 37-річний розігруючий однією рукою закинув м’яч у кошик з тунелю, що веде до роздягалень команд. Він викликав фурор на трибунах, а відео з цим влучання швидко завірусилося в інтернеті, набравши вже мільйони переглядів.

Як Каррі закинув м'яч дальнім кидком: дивіться відео

Яке досягнення підкорилося Каррі?

А вже під час гри зірковий баскетболіст набрав 39 очок за 32 хвилини. Для нього це був 94-й матч з результативністю 35+ очок після досягнення 30-річчя.

Завдяки цьому Каррі став рекордсменом НБА за цим показником. Він випередив легендарного Майкла Джордана, в активі якого було 93 такі гри.

Дивіться відеоогляд матчу Голден Стейт Ворріорз – Міннесота Тімбервулвз

Зазначимо, що після 26 матчів Голден Стейт Ворріорз посідає восьме місце в турнірній таблиці Західної конференції. Команда Стефена має рівну кількість перемог і поразок – по 13.

Що відомо про Стефена Каррі?