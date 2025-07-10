Венесуельська атлетка підозрюється у домашньому насильстві. Затримання Коен відбулось у середу, а сама спортсменка не вперше потрапляє у подібну ситуацію, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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За що арештували Коен

За наявною інформацією, на Стефі Коен вкотре завели кримінальну справу. Дівчину звинувачують у домашньому насильстві.

Деталі інциденту за участі венесуельської спортсменки не розголошуються. Відомо, що 25-кратна світова рекордсменка з пауерліфтингу знову опинилась за гратами.

Раніше Стефі Коен притягували до відповідальності. У 2022 році спортсменка зламала комп'ютер свого колишнього хлопця та отримала доступ до його хмарного сховища, де були пікантні фото нової дівчини її експартнера.

Коен поширила світлини у загальних чатах задля того, аби принизити дівчину та нанести їй психологічну травму. Зі слів атлетки, зображення призначались лише для її хлопця.

До того ж при затриманні Стефі Коен намагалась чинити опір. За рішенням суду спортсменку зобов'язали триматись якомога далі від свого колишнього бойфренда та його коханої.

До слова. Стефі Коен провела шість боксерських поєдинків – 4 перемоги, 1 поразка та 1 нічия. У 2024 році спортсменка наголосила, що повертається до пауерліфтингу.

Стефі Коен користується популярністю у соціальніх мережах. За її інстаграмом стежить понад один мільйон підписників. Спортсменка привертає до себе увагу різкими висловлюваннями та відвертими світлинами.

Раніше повідомляли про те, що Карло Анчелотті засудили до позбавлення волі терміном на один рік. Італієць також повинен сплатити штраф.