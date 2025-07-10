Венесуэльская атлетка подозревается в домашнем насилии. Задержание Коэн состоялось в среду, а сама спортсменка не впервые попадает в подобную ситуацию, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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За что арестовали Коэн

По имеющейся информации, на Стефи Коэн в очередной раз завели уголовное дело. Девушку обвиняют в домашнем насилии.

Детали инцидента с участием венесуэльской спортсменки не разглашаются. Известно, что 25-кратная мировая рекордсменка по пауэрлифтингу снова оказалась за решеткой.

Ранее Стефи Коэн привлекали к ответственности. В 2022 году спортсменка взломала компьютер своего бывшего парня и получила доступ к его облачному хранилищу, где были пикантные фото новой девушки ее экс-партнера.

Коэн распространила фотографии в общих чатах для того, чтобы унизить девушку и нанести ей психологическую травму. По словам атлетки, изображения предназначались только для ее парня.

К тому же при задержании Стефи Коэн пыталась сопротивляться. По решению суда спортсменку обязали держаться подальше от своего бывшего бойфренда и его возлюбленной.

К слову. Стефи Коэн провела шесть боксерских поединков – 4 победы, 1 поражение и 1 ничья. В 2024 году спортсменка отметила, что возвращается к пауэрлифтингу.

Стефи Коэн пользуется популярностью в социальных сетях. За ее инстаграмом следит более одного миллиона подписчиков. Спортсменка привлекает к себе внимание резкими высказываниями и откровенными фотографиями.

Ранее сообщали о том, что Карло Анчелотти приговорили к лишению свободы сроком на один год. Итальянец также должен оплатить штраф.