Кража произошла возле отеля, где отдыхали спортсмены и персонал команды. Имущество похитили прямо из ремонтного грузовика и накануне появились интересные детали этого инцидента, информирует 24 Канал.

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Россияне в очередной раз пробили дно

Несмотря на то, что стоянка была под охраной, никто не видел, как происходило преступление, но впоследствии в ближайшем лесу было найдено пять велосипедов. Цена каждого из них – около 13 тысяч евро.

Не прошло и недели, как был найден след преступников. В Москве на местном сайте Авито появились объявления о продаже велосипедов без документов, участвовавших в Тур де Франс.

Действительно ли это самые те велосипеды неизвестно, но продавец прямо указывает, что они из команды Cofidis. В наличии есть именно шесть велосипедов, которые не были найдены, а цены за них составляют от 5200 до 7600 евро.

Объявления о некоторых из этих велосипедов были выставлены ранее, но особенностью сайта Авито является то, что их можно редактировать задним числом, а также изменять фото и описание товара.

В Москве продают велосипеды, которые похитили на Тур де Франс / Фото с сайта Авито

К слову. Несмотря на кражу, команда Cofidis продолжила участие в Тур де Франс на запасных велосипедах. Сейчас продолжается четвертый этап соревнований, которые закончатся 27 июля.

Напомним, что во время второго этапа Тур де Франс произошел еще один скандал. Фанаты смотрели гонку с кладбища, где ногами стояли на могилах.