Маршрут этой гонки пролегал через кладбище. Зрители, которые наблюдали за ней вживую, отличились аморальным поведением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Позорное поведение фанатов

Они использовали кладбище, как трибуну, откуда следили за гонкой. Этот участок трассы расположен чуть меньше, чем за девять километров до финиша второго этапа в городе Булонь-сюр-Мер.

Во время трансляции в кадр попал момент, который вызвал шквал критики в сети. Болельщики не просто смотрели гонку с территории кладбища, а даже становились на надгробные плиты, чтобы лучше разглядеть, происходящее на трассе.

Фанатов резко раскритиковали в неуважении к умершим. Один из юзеров, в частности, заметил, что "когда человек уже ни во что не верит, то даже мертвые становятся невидимыми".



На Тур де Франс фанаты, стоя на могилах, смотрели гонку / Фото Daily Mail

К слову. Второй этап Тур де Франс-2025 завершился победой нидерландского велогонщика Матье Ван дер Пула. Гранд-тур закончится 27 июля в Париже.

Напомним, что в конце мая во время благотворительной гонки умер бывший победитель Тур де Франс Людо Дирксенс. Ему было 60 лет.