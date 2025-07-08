Маршрут цієї гонки пролягав через цвинтар. Глядачі, які спостерігали за нею наживо, відзначилися аморальною поведінкою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Ганебна поведінка фанатів

Вони використали кладовище, як трибуну, звідки стежили за перегонами. Ця ділянка траси розташована трішки менше, ніж за дев'ять кілометрів до фінішу другого етапу в містечку Булонь-сюр-Мер.

Під час трансляції в кадр потрапив момент, який викликав шквал критики в мережі. Уболівальники не просто дивилися гонку з території цвинтаря, а навіть ставали на надгробні плити, щоб краще розгледіти, що відбувається на трасі.

Фанатів різко розкритикували в неповазі до померлих. Один з дописувачів, зокрема, зауважив, що "коли людина вже ні в що не вірить, то навіть мертві стають невидимими".



На Тур де Франс фанати, стоячи на могилах, дивилися гонку / Фото Daily Mail

До слова. Другий етап Тур де Франс-2025 завершився перемогою нідерландського велогонщика Матьє Ван дер Пула. Гранд-тур закінчиться 27 липня в Парижі.

Нагадаємо, що наприкінці травня під час благодійної гонки помер колишній переможець Тур де Франс Людо Дірксенс. Йому було 60 років.