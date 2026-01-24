"Будьмо": чемпіон Australian Open яскраво попрощався з турніром
- Стен Ваврінка, колишній чемпіон Australian Open, завершив свою кар'єру в Мельбурні, програвши в третьому колі американцю Тейлору Фріцу.
- Після матчу Ваврінка влаштував символічне прощання, під час якого випив пиво разом з директором змагань прямо на корті, що викликало овації у глядачів.
Швейцарець Стен Ваврінка вигравав Australian Open у 2014 році. Цьогоріч він востаннє вийшов на корти у Мельбурні в якості професійного тенісиста.
Ваврінка дійшов до третього кола, де поступився американцю Тейлору Фріцу у чотирьох сетах. Але публіка подарувала швейцарцю кілька незабутніх миттєвостей, пише NV.
Як Ваврінка попрощався з Australian Open?
У свої 40 років швейцарець все ще непогано тримався на корті проти 9-ої ракетки турніру Тейлора Фріца, але все ж зазнав поразки – 6:7, 6:2, 4:6, 4:6.
Після гри організатори влаштували для Ваврінки невеличку церемонію вшанування, оскільки чемпіон Australian Open-2014 оголосив, що це його останній турнір в Мельбурні. Глядачі не шкодували для тенісиста оплесків.
Як пише The Sports Blueprint в мережі X, розчулений Ваврінка попросив у публіки вибачити йому одну витівку. Він дістав з холодильника дві банки пива і випив його разом з директором змагань Крейгом Тайлі просто на корті. Тост Стен присвятив усім, хто його підтримував, що викликало на трибунах справжню овацію.
Чим відомий Стен Ваврінка?
В епоху домінування великої трійки Федерер-Надаль-Джокович швейцарцю вдалося виграти три турніри серії Гренд-слем – по одному разу домінувати на Australian Open, Roland Garros та US Open. Не підкорився Стену лише Вімблдон.
Загалом він має 16 титулів в одиночному розряді і заробив 38 мільйонів доларів призових.
У 2008 році Ваврінка став олімпійським чемпіоном Пекіна у парному розряді разом із Роджером Федерером.