"Будьмо": чемпіон Australian Open яскраво попрощався з турніром

Швейцарець Стен Ваврінка вигравав Australian Open у 2014 році. Цьогоріч він востаннє вийшов на корти у Мельбурні в якості професійного тенісиста.

Ваврінка дійшов до третього кола, де поступився американцю Тейлору Фріцу у чотирьох сетах. Але публіка подарувала швейцарцю кілька незабутніх миттєвостей, пише NV.

Як Ваврінка попрощався з Australian Open?

У свої 40 років швейцарець все ще непогано тримався на корті проти 9-ої ракетки турніру Тейлора Фріца, але все ж зазнав поразки – 6:7, 6:2, 4:6, 4:6.

Після гри організатори влаштували для Ваврінки невеличку церемонію вшанування, оскільки чемпіон Australian Open-2014 оголосив, що це його останній турнір в Мельбурні. Глядачі не шкодували для тенісиста оплесків.

Як пише The Sports Blueprint в мережі X, розчулений Ваврінка попросив у публіки вибачити йому одну витівку. Він дістав з холодильника дві банки пива і випив його разом з директором змагань Крейгом Тайлі просто на корті. Тост Стен присвятив усім, хто його підтримував, що викликало на трибунах справжню овацію.

Чим відомий Стен Ваврінка?