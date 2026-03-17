Батьки втрутилися в трансфер: Динамо втратило гравця через війну в Україні

Київське Динамо зірвало трансфер перспективного захисника в останній момент. Усе через позицію батьків гравця, які злякалися їхати в Україну.

"Динамівці" були за крок від підписання молодого іноземного футболіста. Однак угода зірвалася вже після досягнення домовленостей, повідомляє ютуб-канал "ТаТоТаке".

Чому не відбувся трансфер?

Йдеться про 18-річного ганського захисника Стенлі Куарші, якого Динамо планувало орендувати в африканського клубу. Угоду майже завершили, але футболіст так і не приїхав до України.

Як повідомляють джерела, перехід зірвався в останній момент через позицію батьків гравця. Вони виступили категорично проти переїзду сина до України через війну та ризики безпеки.

У підсумку кияни змушені шукати інші варіанти підсилення.

Хто такий Куарші і чим він зацікавив Європу?

Стенлі Куарші вважається одним із найперспективніших молодих захисників Гани. Рік тому він був визнаний найкращим оборонцем міжнародного турніру Samba Stars.

Його талант уже привертав увагу топклубів – футболіст проходив перегляд у Челсі та Вулвергемптоні. Куарші навіть тренувався разом із Михайлом Мудриком, який, за інформацією ЗМІ, рекомендував звернути на нього увагу.

Втім, попри інтерес і майже завершений трансфер, переїзд до Києва так і не відбувся.

Динамо у цьому сезоні УПЛ