Українському футболісту винесли жорсткий вердикт у Німеччині: його можуть вигнати з клубу
- Артем Степанов не отримує ігрової практики в Нюрнберзі та може залишити клуб.
- Тренер Мірослав Клозе висловився щодо ситуації з українським футболістом.
Артем Степанов наразі виступає за Нюрнберг у Другій Бундеслізі. Однак останнім часом справи українського футболіста у німецькому клубі складаються не найкращим чином.
18-річний нападник вже тривалий термін не отримує ігрової практики. Щодо ситуації навколо Степанова висловився головний тренер команди Мірослав Клозе, повідомляє Bild.
Що Клозе сказав про Степанова?
Степанов не з'являвся у стартовому складі команди з листопада 2025 року. А в останніх матчах український футболіст навіть не потрапляв до заявки.
Після перемоги над Ганновером (2:1) у грудні минулого року 18-річний форвард не потрапив навіть у розширену заявку команди на наступну гру. Нюрбнерг знову здобув три очки, а конкурент українця відзначився двічі.
Ба більше, у контрольному матчі, який тривав 135 хвилин, проти Грассхоппера (7:1) Степанов не зіграв жодної хвилини. Клозе висловився стосовно свого рішення щодо українського нападника.
Я тренер і повинен оцінювати те, що бачу. І відповідно до цього діяти. Артем просто не потрапив до складу. Я вже достатньо побачив у його виконанні. Він має прийняти конкуренцію. Саме це ми йому й сказали,
– сказав головний тренер.
Відзначимо, що у німецьких ЗМІ активно говорять про дострокове припинення угоди зф Степановим та повернення до Баєра.
Що відомо про кар'єру Степанова?
Український футболіст у 2022 році приєднався до академії Шахтаря, але не встигши підписати усі необхідні документи перебрався до Німеччини через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
У тому ж році він проходив перегляд у Баварії та мав підписувати контракт з мюнхенцями, але зрештою не зробив цього через незрозумілі обставини. Згодом Артем приєднався до Баєра, у чому допоміг старий друг його батька.
У 2024 році українець виступав за "фармацевтів" U-19 та зрештою Хабі Алонсо (тодішній головний тренер) залучав його до дорослої команди.
За даними Transfermarkt, у лютому 2025 року він перейшов в оренду у Нюрнберг за 800 тисяч євро.
У поточному сезоні Степанов відзначився двома голами та однією результативною передачею.