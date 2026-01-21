Українському футболісту винесли жорсткий вердикт у Німеччині: його можуть вигнати з клубу

Артем Степанов наразі виступає за Нюрнберг у Другій Бундеслізі. Однак останнім часом справи українського футболіста у німецькому клубі складаються не найкращим чином.

18-річний нападник вже тривалий термін не отримує ігрової практики. Щодо ситуації навколо Степанова висловився головний тренер команди Мірослав Клозе, повідомляє Bild.

Що Клозе сказав про Степанова?

Степанов не з'являвся у стартовому складі команди з листопада 2025 року. А в останніх матчах український футболіст навіть не потрапляв до заявки.

Після перемоги над Ганновером (2:1) у грудні минулого року 18-річний форвард не потрапив навіть у розширену заявку команди на наступну гру. Нюрбнерг знову здобув три очки, а конкурент українця відзначився двічі.

Ба більше, у контрольному матчі, який тривав 135 хвилин, проти Грассхоппера (7:1) Степанов не зіграв жодної хвилини. Клозе висловився стосовно свого рішення щодо українського нападника.

Я тренер і повинен оцінювати те, що бачу. І відповідно до цього діяти. Артем просто не потрапив до складу. Я вже достатньо побачив у його виконанні. Він має прийняти конкуренцію. Саме це ми йому й сказали,

– сказав головний тренер.

Відзначимо, що у німецьких ЗМІ активно говорять про дострокове припинення угоди зф Степановим та повернення до Баєра.

Що відомо про кар'єру Степанова?