Колишня зірка АПЛ відзначив важливу роль Забарного в феєричній перемозі Борнмута
- Борнмут переміг Ньюкасл з рахунком 4:1, завершивши їх серію з дев'яти перемог поспіль, Ілля Забарний відзначився надійною грою в захисті.
- Стів Макманаман похвалив українця за його виступ, вважаючи його одним з найкращих у матчі, Борнмут продовжив свою безпрограшну серію до одинадцяти ігор.
В Англійській Прем'єр-лізі напередодні відбувся поєдинок 22 туру між Ньюкаслом і Борнмутом. "Вишні" розгромили свого суперника на виїзді з рахунком 4:1, перервавши серію "сорок" з дев'яти поспіль перемог.
Вже традиційно весь час від першої та до останньої хвилини на полі провів захисник збірної України Ілля Забарний. Він надійно зіграв в обороні, нейтралізувавши одного з найкращих форвардів АПЛ Александера Ісака.
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Похвала від легенди Ліверпуля
Своєю думкою щодо цього поєдинку поділився колишній гравець збірної Англії Стів Макманаман. Він вважає, що український футболіст був одним з найкращих у матчі та заслуговує на визнання за свій виступ, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу АПЛ.
Вони були гідними переможцями. Клюйверт отримає всі похвали за свій хет-трик. Однак, я вважаю, що Ілля Забарний і Дін Гейзен були неймовірними. Борнмут міг забити ще більше, але забити чотири м’ячі на виїзді Ньюкаслу – це вже досягнення. Це був чудовий матч, я зовсім не очікував такого,
– сказав Макманаман.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі Борнмут продовжив свою безпрограшну серію до одинадцяти матчів. Востаннє "вишні" поступалися ще в листопаді 2024 року й наразі відстають у турнірній таблиці від зони Ліги чемпіонів лише на одне очко.
До слова. В нинішньому сезоні Ілля Забарний провів на клубному рівні 23 поєдинки (всі повністю), результативними діями поки не відзначався.
Наступний матч Борнмут зіграє 25 січня проти Ноттінгема. Стартовий свисток пролунає о 17:00.