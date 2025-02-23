Три нокдауни та білий рушник: Стівенсон яскраво переміг Педлі технічним нокаутом

У передостанньому бою андеркарду вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого зійшлись Шакур Стівенсон та Джош Педлі. Останній замінив у протистоянні Флойда Скофілда.

За декілька днів до вечора боксу стало відомо про зняття із поєдинку Флойда Скофілда. Причина – погіршення здоров'я на тлі інтенсивного зганяння ваги. Натомість батько Скофілда розповідав про отруєння його сина, пише 24 Канал.

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Тричі відправляв суперника у нокдаун

Тому новим суперником Шакура Стівенсона став Джош Педлі. На кону стояв титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі, яким володів Шакур. До цього бою у балакучого Стівенсона була ідеальна статистика – 22 переможні бої (10 – нокаутом), яку він зберіг 22 лютого.

Шакур здолав Педлі технічним нокаутом у 9-му раунді. Сталось це третього нокдауну, як із кута Джоша викинули білий рушник.

Відео перемоги Стівенсона

Під свист глядачів суддя підійняв руку Стівенсона. Шакур захистив свій титул чемпіона світу.