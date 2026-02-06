Антидопінгове агентство проти "пенісгейту" на Олімпіаді: за що покарають стрибунів з трампліну

Скандал з ін'єкціями в інтимній зоні, які дозволяють стрибунам на лижах отримувати кращі результати, зацікавив Всесвітнє антидопінгове агентство. Там пообіцяли провести розслідування.

За 26 років роботи WADA мало справу з різними забороненими речовинами, які вживають атлети. Але, як пише The Guardian, вперше займатиметься таким специфічним питанням як уколи в геніталії.

Що спричинило скандал у стрибках з трампліну?

У стрибках на лижах існує чітке регулювання щодо матеріалу та параметрів костюму, в якому виступає атлет. Для того, щоб бути допущеним до змагань, потрібно пройти сканування тіла, яке визначає, як спортсмену пошити дозволений комбінезон.

Це робиться через виявлений зв'язок між "парусністю" костюму та довжиною стрибка. Кожні додаткові 2 сантиметри тканини зменшують опір повітря на 4% та на 5% збільшують підіймальну силу. Завдяки цьому можна суттєво поліпшити результати.

Стрибуни пішли на хитрість: вони спеціально роблять ін'єкції у свої геніталії, щоб збільшити їхній об'єм та отримати на скануванні перевагу.

Що сказали про "пенісгейт" у WADA?

Як пише hromadske, у Всесвітньому антидопінговому агентстві пообіцяли перевірити, чи можна вважати уколи гіалуронової кислоти у тіло певною формою вживання заборонених речовин. За результатами розслідування такі дії можуть прирівняти до допінгу – з усіма відповідними санкціями та дискваліфікаціями за порушення правил.

Президент WADA Вітольд Банка особливо наголосив, що стрибки з трампліну є дуже популярним видом спорту у його рідній Польщі – тож він особисто контролюватиме хід розслідування.

