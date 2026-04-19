Легенда українського тенісу зробив гучну заяву після кривавої стрілянини у Києві
У суботу, 18 липня, в Києві сталась трагічна подія. В Голосіївському районі столиці відбулась відкрита стрілянина на вулиці.
Нападник пішов на вулицю із мисливською рушницею та став стріляти по людях посеред двору. Такий інцидент викликав гучний резонанс у суспільстві, на що відреагував екстенісист Олександр Долгополов у себе в інстаграм.
Як Долгополов прокоментував стрілянину в Києві?
Спортсмен раніше був тенісистом та довгий час залишався першою ракеткою України. З початком повномасштабної війни Долгополов добровільно вступив до лав ЗСУ.
Екстенісист підняв гостру тему щодо вільного володіння зброєю для українців. На його думку, якби у жертв була можливість самозахисту, вдалось би уникнути трагічних наслідків.
З кількістю зброї, яка так чи інакше перебуває в обігу, саме час надати кожній психічно здоровій людині право захищати себе,
– написав Долгополов.
Відзначимо, що з початком повномасштабної війни в ЗМІ та суспільстві активно обговорюється питання зняття обмежень на придбання зброї. Пропонується, щоб кожна психічно здорова та навчена людина могла придбати собі короткоствольну зброю.
Чинний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також є сторонником цього нововведення. Проте поки що відповідний закон не отримав схвалення від народних депутатів.
Що відомо про стрілянину у Києві?
- Внаслідок стрілянини у Голосіївському районі загинуло шестеро осіб. Ще близько 15-ти людей перебувають в лікарні з різним ступенем травм.
- Відомо, що нападник почав стрілянину у двоі, а після цього забіг у магазин "Велмарт". Там терористутримував заручників та не йшов на перемовини з поліцією.
- Після вбивства одного з заручників правоохоронці взяли супермаркет штурмом та ліквідували злочинця. Ним виявився 58-річний Васильченков Дмитро, який народився у Росії та проживав у Бахмуті.
- У терориста були як російський так і український паспорти, про що повідомив журналіст Віталій Глагола. Ба більше, Дмито мав банківські рахунки в Росії вже після 2022 року та писав у соцмережах про свої донати на потреби окупаційної армії.