Нещодавно українську футбольну спільноту сколихнула гучна звістка з Дніпра. Мережею розлетілась неочікувана новина про реєстрацію ФК Дніпро 1918.

25 травня 2025 року було створено ТОВ "Дніпро 1918", однак про це стало відомо лише наприкінці липня. Лідер ультрас зниклого Дніпра Євген "Юджин" Переверзєв у ексклюзивному коментарі 24 каналу відреагував на резонансну подію.

Що не так з футболом у Дніпрі?

Легендарний Дніпро, який грав у фіналі Ліги Європи 2015 року, припинив існування 1 липня 2019 року, коли не подав заявку на аматорський чемпіонат України. Клуб мав великі борги та фінансові проблеми, що призвело до розформування.

ФК Дніпро / Фото дніпровського клубу

У 2015 році у Дніпрі було також засновано СК Дніпро-1, який за декілька сезонів вийшов в еліту та грав після того, як зник Дніпро.

СК Дніпро-1 / Фото дніпровського клубу

Проте клуб не мав історії та не викликав прихільність у фанатів, а у 2024 році також збанкрутував та припинив існування.

Реакція Переверзєва на Дніпро 1918

Лідер ультрас легендарного Дніпра Євген Переверзєв, більш відомий як "Юджин", негативно відреагував на створення ФК Дніпро 1918, поділившись передісторією проєкту.

"Я скажу, що це повне г***о, трешак, крінжаніна. Давайте по факту, десь три місяці тому мені телефонував чоловік та розповів, що хоче відновити “Дніпро”, а також, що він має зв’язки. Справа у тому, що таких історій було вже дуже багато, цікаво було з ним поспілкуватися.

Він розповів, що у нього є чат інвесторів, у який попросив додати мене, адже було цікаво подивитись, хто там є. Мене додали у цей чат у телеграмі, та виявилось, що там жодної відомої особи, якісь ліві люди, реклама біткоїнів, а також окремої політичної сили, там абсолютний трешак.

Я зателефонував йому та сказав, що не розумію, друже, як ви будете робити клуб взагалі, це по-перше. А по-друге, за тобою ніхто не піде, адже відновленням мають займатись лише люди дотичні до “Дніпра” або пов’язані з містом", – розповів Переверзєв.

Євген Переверзєв також пояснив, чи варто відновлювати футбол у Дніпрі. На його думку, у сучасних реаліях створення команди не має місця, адже є важливіші теми сьогодення.

Зараз це не часі, адже в Україні триває війна, а усі зайві гроші потрібно витрачати на те, щоб підтримувати хлопців-військових. Я його покритикував, а також завдав питання, що не розумію, хто знаходиться у чаті. На що він сказав: “Окей, далі без тебе”. Я йому відповів, що та заради Бога,

– сказав лідер ультрас Дніпра.

"Юджин" також поділився першою реакцією щодо шаленої кількості новин стосовно створення Дніпра 1918.

"Я був здивований новиною, але ніяк не реагував, проте, коли почитав інтерв’ю, то зрозумів, що мовчати не можна, а також треба висловити свою думку. В мене є повага до того, що він військовий, але на цьому повага закінчується. Тому що не можна маніпулювати такою чутливою темою для вболівальників “Дніпра”.

Дивлячись статтю статутний капітал 10 тисяч гривень, а у чувака 3,5 мільйона доларів бюджет та зроблена емблема через ChatGPT, це смішно, усі пафосні фрази про наш юридичний відділ.

У чувака немає нічого абсолютного, його ніхто не знає. Коли з’явилась ця інформація, мені почали писати люди. Дніпро, знаєте, таке велике село, а цей чувак мене не знає, тож тут вже питання, яке відношення він має до футболу. Він також каже, що він дніпрянин у якомусь там поколінні, але фанатське середовище цю людину не знає.

Це все дуже смішно, я сиджу читаю, весь інтернет підірваний цією новиною, чувак навіть встиг поставити собі статус президент клубу, просто оформивши ТОВ. Він просто використував стару назву ГО, якою користувались фанати", – додав Переверзєв.

Лідер ультрас Дніпра розповів, що одразу написав чоловіку, який зарєєстрував Дніпро 1918 з питанням, яке право він мав використовувати цю назву. Проте у відповідь лише мовчання.

Хто вирішив створити новий клуб?

Створити футбольний клуб Дніпро 1918 вирішив Антон Ахметов. Відомо, що він військовий та бізнесмен. Євген Переверзєв висловився щодо власника нової команди.

По фотографіям він військовий, чи насправді це так я не знаю. Який він бізнесмен, я також не знаю. В чаті я бачив трохи інше, це смішно. Це жортский крінж, це було б зрозуміло на перше квітня, а так це якийсь трешак абсолютно. Нехай би він тоді зробив проект ФК “Крижопіль 2054”, і ним займався. Навіщо він поліз в назву “Дніпро”, зачепивши болючу тему для багатьох людей, які залишились без рідного клубу,

– сказав Переверзєв.

"Юджин" розповів, чи підтримуватимуть ультрас новостворену команду. Переверзєв також зізнався, що у фанатському середовищі думають стосовно Дніпра 1918.

Я не кажу зараз від імені фанатів, я кажу від свого імені. Між собою усі “оруть” з цього, це дуже смішно. Звісно, це г***о ніхто не буде підтримувати, адже це не зрозуміло що, цього не буде. Чувак просто зробив гучну заяву. Я йому показав, що не треба лізти туди до чого ти не дотичний, цим мають займатись легенди “Дніпра” 80-х, 90-х, або 00-х, які знають футбол,

– розповів "Юджин".

Євген Переверзєв однозначно відповів на питання, чи довго проіснує проєкт Дніпро 1918. Лідер ультрас легендарного Дніпра наголосив, що його немає.

Зробити ТОВ, зарєєструватися це одне. Коли люди пишуть, що бюджет 3,5 мільйона доларів, а логотип зроблений через ШІ, то про що йде мова. Навіть не витратили умовно 1000 доларів, щоб дизайнер зробив сучасний та класний логотип.

На сторінці у Ахметова немає жодної відомої людини у спільних друзях. Невідомо, хто йому дасть гроші на хоча б аматорську лігу, – відповів Переверзєв.

Варто зазначити, що станом на зараз в українській футбольній спільноті відомо тільки про рееєстрацію ТОВ "Дніпро 1918". Про подальші дії та виступи команди інформація не розголошується.