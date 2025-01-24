Підручний розгорнув прапор України на квітковій церемонії: словенець проігнорував ініціативу

У п'ятницю, 24 січня, відбувся чоловічий спринт у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону-2024/2025. Дмитро Підручний показав найкращий результат серед українців.

Біатлоніст із Тернополя показав хороший хід та майже ідеальну стрільбу. Лише однієї хиби припустився Дмитро Підручний та фінішував у квітковій церемонії – 5-те місце, повідомляє 24 Канал.

До теми Підручний заїхав у квіткову церемонію спринту в Ангольц-Антерсельві

Ініціативу Підручного підтримали не всі

Переможцем спринту в Ангольц-Антерсельві став Тар'єй Бьо. Норвежець після перемоги оголосив, що поточний сезон-2024/2025 є останнім у його кар'єрі. Бьо-старший вслід за братом Йоганнесом кладе гвинтівку на поличку.

Також на подіум у чоловічому спринті заїхали інший представник Норвегії Стурла Легрейд та італієць Томмазо Джакомель – 2-га та 3-тя позиції відповідно.

Під час квіткової церемонії Підручний вже традиційно розгорнув прапор України. Таку ініціативу Дмитра підтримав норвежець Мартін Улдаль, який фінішував 4-м. Натомість словенець Яков Фак, який став 6-м, проігнорував таку ініціативу українця, не взявши синьо-жовтий стяг до рук.



Підручний розгорнув прапор України на квітковій церемонії / Скриншот із відео

Це вже далеко не вперше Дмитро йде на церемонію нагородження із національним стягом. Таку ініціативу до цього радо завжди підтримували усі учасники церемонії. Особливо сильно українців підтримують біатлоністи із Норвегії. І Улдаль цьому підтвердження.

Нагадаємо. Підручний йде 14-м у загальному заліку Кубка світу-2024/2025, набравши вже 324 бали. Очолює список ще один добрий друг України із Норвегії – Стурла Легрейд (7 очки).

До слова, 25 січня в італійському Антгольц-Антерсельві відбудуться від гонки – жіночий персьют (14:00) та чоловіча естафета (15:55). Обидві години вказані за київським часом.