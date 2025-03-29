Зірковий півзахисник Шахтаря отримав престижну нагороду за 2024 рік

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков у 2024 році був визнаний найкращим гравцем чемпіонату України. Для вихованця "гірників" ця нагорода стала другою поспіль.

Нагородження найкращого футболіста чемпіонату України відбулося перед початком матчу 22-го туру УПЛ Оболонь – Шахтар (0:2). Нагороду Георгію Судакову вручив президент Української Прем’єр-Ліги Євген Дикий, пише 24 Канал.

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Друге поспіль визнання Судакова

Лідер Шахтаря набрав найбільшу кількість балів за результатами найбільш авторитетного референдуму, який у 1995 році започаткувала газета "Команда". З 2017 року референдум проводить сайт Zbirna.com. Торік він пройшов під егідою Української Прем’єр-Ліги.

В опитуванні взяли участь 240 футболістів УПЛ та 16 головних тренерів. Найбільшу кількість балів набрав Георгій Судаков, який випередив дует вінгерів Полісся – Олексія Гуцуляка та Олександра Назаренка.

Відео нагородження Судакова

Для Судакова це друга поспіль перемога в престижному референдумі. У 2023 році хавбек Шахтаря вперше був визнаний найкращим гравцем чемпіонату.

Зазначимо, що за 30 років існування референдуму найкращим футболістом року в чемпіонату України визнавалися: Юрій Калітвінцев, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Валентин Белькевич, Олександр Рикун, Олег Гусєв, Сергій Назаренко, Жажа, Артем Мілевський, Андрій Пятов, Андрій Ярмоленко, Генріх Мхітарян, Євген Коноплянка, Алекс Тейшейра, Марлос, Тайсон, Віктор Циганков, Артем Довбик.